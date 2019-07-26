شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد الزمالك فى القمة 11.. هل تكون ليلة وداع 7 لاعبين بالأبيض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك مع الأهلى فى القمة 118، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وتعد القمة 118 ليلة وداع لعدد من لاعبى الزمالك المتواجدين بالفريق وعلى رأسهم الثنائى عماد السيد وحميد أحداد بعد انتقالهما بشكل رسمى إلى الاتحاد السكندرى والرجاء المغربى على الترتيب.

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كما ستكون مواجهة الزمالك مع الأهلى أيضا ليلة وداع لعدد آخر من لاعبى الفريق الأبيض من المقيدين بالقائمة الحالية وعلى رأسهم محمد إبراهيم الذى أعلن رحيله عن القلعة البيضاء عقب مباراة الإسماعيلى الأخيرة بالدورى كما إن إدارة نادى الزمالك ستطالبه بالعروض التى يمتلكها لحسم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويدخل أيضاً الثنائى محمد عنتر وأحمد مدبولى ضمن قائمة المرشحين للرحيل بعد القمة خاصة بعدما تلقى عنتر عروضا خلال الفترة الماضية وسيحسمها بعد القمة مع إدارة الزمالك لرغبته فى المشاركة بشكل أساسى فى الموسم الجديد وكذلك يبقى موقف طارق حامد معلقاً لحين الانتهاء من القمة بعد تأجيله مناقشة كافة العروض السعودية التى تلقاها لحين الانتهاء من بطولة الدورى الممتاز ونفس الأمر بالنسبة لمحمود علاء مدافع الفريق الأبيض.