رياضة | رئيس اتحاد كرة اليد : منتخب الشباب نواة المنتخب الأول في مونديال 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اتحاد كرة اليد : منتخب الشباب نواة المنتخب الأول في مونديال 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال نصر في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"إنجاز منتخب الشباب هو نتيجة عمل مجهود الاتحاد من أكبر عامل إلى أصغر عامل وسيكون هؤلاء اللاعبين نواة المنتخب الأول في كأس العالم للكبار 2021 التي ستقام في مصر".
وأضاف :"بعد تتويجنا ببطولة أفريقيا بدأنا بالتجهيز لكأس العالم المقام حالياً في إسبانيا بإعداد معسكرات لهم".
وتابع :"تعاقدنا مع الإسباني باروندو لقيادة المنتخب الأول وهو من أفضل المدربين في العالم وفضلنا المدرسة الإسبانية لأنها متربعة على عرش كرة اليد".
واختتم نصر تصريحاته قائلاً :"منتخب الشباب فاز على فرنسا التي سيواجهها في نصف النهائي ونطمح لتحقيق إنجاز في البطولة".