رياضة | رئيس اتحاد كرة اليد : منتخب الشباب نواة المنتخب الأول في مونديال 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اتحاد كرة اليد : منتخب الشباب نواة المنتخب الأول في مونديال 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بإنجاز منتخب الشباب بوصوله للمربع الذهبي في كأس العالم للشباب المقامة حالياً في إسبانيا وأكد أنهم نواة المنتهب الأول في مونديال مصر 2021.



وقال نصر في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"إنجاز منتخب الشباب هو نتيجة عمل مجهود الاتحاد من أكبر عامل إلى أصغر عامل وسيكون هؤلاء اللاعبين نواة المنتخب الأول في كأس العالم للكبار 2021 التي ستقام في مصر".



وأضاف :"بعد تتويجنا ببطولة أفريقيا بدأنا بالتجهيز لكأس العالم المقام حالياً في إسبانيا بإعداد معسكرات لهم".



وتابع :"تعاقدنا مع الإسباني باروندو لقيادة المنتخب الأول وهو من أفضل المدربين في العالم وفضلنا المدرسة الإسبانية لأنها متربعة على عرش كرة اليد".



واختتم نصر تصريحاته قائلاً :"منتخب الشباب فاز على فرنسا التي سيواجهها في نصف النهائي ونطمح لتحقيق إنجاز في البطولة".