رياضة | نشرة أخبار النصر السعودي اليوم الخميس 25-7-2019: ضربة موجعة للعالمي قبل موقعة آسيا.. وعضو ذهبي جديد بالنادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار النصر السعودي اليوم الخميس 25-7-2019: ضربة موجعة للعالمي قبل موقعة آسيا.. وعضو ذهبي جديد بالنادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الخميس الموافق 25-7-2019، أبرزها ضربة موجعة للعالمي قبل موقعة آسيا، وانضمام عضو ذهبي جديد للنادي.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار اليوم الخميس الموافق 25-7-2019 كالتالي:

مفاجأة سارة لجماهير النصر.

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن موعد عودة نجمه المغربي نور الدين أمرابط لتدريبات الفريق، استعدادًا للموسم المقبل.

وكتب النادي عبر موقع الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً: "ينضم نجم النصر المغربي نور الدين امرابط يوم الاحد القادم لمعسكر العالمي في البرتغال وذلك بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني".

وبذلك ينفي النصر الاخبار المتداولة في وسائل الإعلام في الفترة الماضية، والتي تشير إلى رحيل الدولي المغربي لنادي ليجانيس الإسباني.

فيتوريا ينضم لقائمة أعضاء النصر الذهبيين

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أصبح المدرب البرتغالي "روي فيتوريا" المدير الفني لنادي النصر السعودي عضو في قائمة الأعضاء الذهبين في نادي النصر حامل لقب بطولة الدوري السعودي في الموسم الماضي، ليصبح بذلك هو أول شخص أجنبي يحصل على عضوية ذهبية في إحدى الأندية السعودية على مدار تاريخها.

وقالت الصحفة الرسمية لنادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل بخصوص هذا الأمر: ""انضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بنادي النصر السيد روي فيتوريا وذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة مائة ألف ريال".

وعلقت صحيفة الرياضية السعودية على هذا الخبر قائلة، بأن "روي فيتوريا" قد دخل التاريخ من أوسع الأبواب، وهذا بعد قيامه بسداد قيمة العضوية الذهبية في نادي النصر "100 ألف ريال"، ليكون الأجنبي الأول في التاريخ الذي يحظى بهذا الشرف الكبير.

ويذكر بأن روي فيتوريا قد تولى تدريب نادي النصر السعودي مطلع العام الجاري، ونجح في قيادة العالمي إلى تحقيق لقب بطولة الدوري السعودي بعد منافسة قوية مع نادي الهلال.

ضربة موجعة للنصر قبل موقعة آسيا

تعرض نجم وصانع ألعاب نادي النصر السعودي، البرازيلي "جوليانو" لإصابة عضلية خلال مشاركته في المعسكر الإستعدادي للفريق والذي يقام في البرتغال في الوقت الحالي، ولكن حتى الآن لا توجد أي تأكيدات رسمية حول مدة غياب البرازيلي عن الملاعب.

ومن المتوقع بأن يقوم "جوليانو" بعمل فحوصات طبية على العضلة الخلفية خلال الساعات القادمة، وبعدها سيتم رفع التقرير الطبي إلى الجهاز الفني للفريق النصراوي بقيادة البرتغالي "روي فيتوريا"، والذي سيحدد بعد ذلك إمكانية اصطحاب اللاعب إلى مباراة الوحدة الإماراتي في دور ثمن النهائي بدوري أبطال أسيا أم لا.

وفي حالة تأكد غياب "جوليانو" عن مباراة الوحدة المقبلة، فإن المدرب البرتغالي قد يستعين بالنجم الدولي المغربي "نور الدين امرابط" في قائمة الفريق الآسيوية.