رياضة | الإسماعيلي يشعل المريكاتو الصيفي بنجم منتخب غينيا بيساو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يشعل المريكاتو الصيفي بنجم منتخب غينيا بيساو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد مع بيكيتى سيلفا صانع ألعاب نادى الشعلة السعودى ومنتخب غينيا بيساو حتى نهاية 2022.

جاء ذلك فى حضور الأستاذ محمد خلف مدير التسويق ولجنة التعاقدات ومحمد محسن أبو جريشة عضو اللجنة الفنية بالنادى بالإضافة إلى اللاعب ووكيله.

وكانت اللجنة الفنية بالدراويش، قد وافقت على التعاقد مع اللاعب بعدما قدم أداء رائع مع الأندية التى لعب ضمن صفوفها بجانب منتخب بلاده خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى أقيمت بمصر.