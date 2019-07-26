مسلحون يهاجمون مسعود أوزيل وزوجته بالسكين (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض اللاعب الألماني، مسعود أوزيل، مهاجم نادي «أرسنال» الإنجليزي، لهجوم مسلح بالسكاكين في العاصمة البريطانية، لندن.
وأظهر شريط فيديو لكاميرات المراقبة وجود «أوزيل»، برفقة زوجته، واللاعب البوسني في المدفعجية سياد كولاسيناك الذي تصدى للمهاجمين، قبل أن يلوذ المهاجمين بالفرار على متن دراجة نارية.
وفور قيام المسلحين بالهجوم عليه، خرج كولاسيناك من سيارة أوزيل من أجل التصدي لذلك الرجل، قبل أن يشتبك مع رجل آخر يرتدي خوذة. وهرب أوزيل بسيارته إلى الأمام وظل زميله البوسني في عراك مع المهاجمين.
وتواصلت إدارة نادي «أرسنال» مع اللاعبين وتأكدت من سلامتهما، بعد أن تمت مطاردتهما من شخصين عبر دراجة نارية.
وأصدرت الشرطة المحلية بيانًا أكدت خلاله تلقيها بلاغًا يفيد بمحاولة سرقة ثنائي آرسنال، مشيرة إلى أن أوزيل وكولاسيناك تمكنا من الذهاب إلى مطعم مجاور لمكان الواقعة للإبلاغ عن الحادث.
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