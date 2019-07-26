رسميًا.. بوكا جونيور يُعلن ضم الإيطالي دي روسي

لأعلن نادى بوكا جونيورز الأرجنتينى، رسميا الخميس، التعاقد مع دانييلى دى روسى قائد روما الإيطالى السابق فى صفقة انتقال حر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وحظى دي روسى بإستقبال حافل من مشجعو بوكا جونيورز فور وصوله إلى مطار "بوينس آيرس" اليوم، وقام نجم روما الإيطالى السابق بمعانقة العديد من المشجعين والتوقيع على العديد من القمصان وأتوجرافات.

وخضع نجم روما الإيطالى إلى الفحص الطبى مساء الخميس، قبل اعلان توقيعه على عقود إنتقاله إلى بوكا جونيورز.

ويتولى العديد من مسئولى نادي روما السابقين ملف إدارة بوكا جونيورز، مثل زميله السابق نيكولاس بورديسو الذى يقود منصب المدير الرياضى والمسئول عن التعاقدات واللاعبين فى النادى الأرجنتينى.