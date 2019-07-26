شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ تدريبات مكثفة بمعسكر الإسكندرية استعدادا للقمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الاهلي تدريبه اليوم،الجمعة،في معسكره المغلق في الأسكندرية إستعداداً لمباراة الزمالك الهامة والمرتقبة أمام الزمالك المقرر لها بعد غد بإستاد برج لعرب في ختام بطولة الدوري .

ورغم إن مباراة الزمالك "تحصيل حاصل" بعدما حسم الاهلي لقب الدوري عقب الفوز على المقاولون مساء أمس الأول ،الأربعاء، إلا أن الأحمر يتطلع للفوز بها حتى تكون "مسك الختام" للموسم خاصة وأن مباريات القمة دائماً ما تكون بمثابة "بطولة خاصة" لدى الفريقين.

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