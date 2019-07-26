الزمالك يبدأ التحقيق في استبعاد حازم إمام من قائمة مباراة الإسماعيلى...

جدة - عمرو شويل قررت إدارة الزمالك فتح تحقيقًا فى واقعة استبعاد حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض، من قائمة مباراة الإسماعيلى، بعد أن كان مقرر للاعب التواجد على مقاعد البدلاء، ودخول محمد عنتر بدلا منه قبل انطلاق المباراة، التى جمعت الفريقان على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 27 بالدورى الممتاز والتى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1.

وأكد خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، قبل المباراة بدقائق أن سبب استبعاد حازم إمام عن مواجهة الدراويش فى اللحظات الأخيرة، جاء بسبب شعوره بالإجهاد خاصة وأن درجة حرارته كانت مرتفعة جدًا ووفقًا لمصدر مطلع بالزمالك، أن حازم إمام، لم يعانى من أى أزمة صحية قبل المباراة، وأن خالد جلال اضطر إلى التصريح بإصابته قبل اللقاء لتهدئة الأمور، بعد تحويل الواقعة إلى مرتضى منصور، رئيس النادى، لاتخاذ قراره بخصوص اللاعب، وذلك بعد أن قام حازم إمام بالتوجه إلى غرفة ملابسه بفندق الإقامة بعد الإعلان عن التشكيل الأساسى للفريق لمواجهة الدراويش، وقام الجهاز الإدارى للأبيض من خلال أيمن حافظ، بإبلاغ إدارة النادى بمغادرة اللاعب للمعسكر لاتخاذ القرار بشأنه، إلا أن حازم إمام أكد بعدها تواجده فى معسكر الفريق من خلال اتصال هاتفى مع إدارة الكرة بالنادى، موضحًا أن سبب اتجاه لغرفته هو حزنه لعدم تواجده فى التشكيل الأساسى للأبيض، فيما فضل الجهاز الفنى للفريق بعدها استبعاده من قائمة المباراة بعد الحديث معه عن جاهزيته فى حالة الحاجة له كبديل، ليفضل بعدها استبعاده نهائيًا من القائمة ليتواجد بدلا منه محمد عنتر، ويتم تحويل الواقعة بأكملها لرئيس النادى لاتخاذ القرار بشأنها.

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