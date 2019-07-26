شكرا لقرائتكم خبر عن جون أنطوى يغادر مقر الزمالك بعد الحصول على مقدم تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة، فى مقر نادى الزمالك بميت عقبة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لعقد جلسة خاصة مع مسئولو القلعة البيضاء. Advertisements وكشف مصدر مطلع باللقلعة البيضاء، أن الزمالك Hنهى الاتفاق مع مسئولى نادى مصر المقاصة من أجل ضم أنطوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وحصل اللاعب على مقدم تعاقده من الزمالك بعد الجلسة التى عقدها بمقر النادى. وكان الزمالك نجح فى ضم إسلام جابر صانع ألعاب مصر المقاصة لمدة 5 سنوات مقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جون أنطوى يغادر مقر الزمالك بعد الحصول على مقدم تعاقده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.