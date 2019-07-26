شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أمام المغرب فى تحديد مراكز بطولة العالم لشباب الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم، الجمعة، منتخب شباب الكرة الطائرة نظيره المغربى فى إطار تحديد المراكز من الـ 13 و حتى الـ 16 ببطولة العالم المقامة فى البحرين .

و نجح منتخب شباب الطائرة فى تحقيق الفوز على كلا من ، بورتريكو3 /2 و كندا 3 /1 فى لقاءات تحديد المراكز .

وشهد الدور الأول خسارة الفراعنة فى جميع لقاءاته ضمن منافسات المجموعة الثانية أمام الأرجنتين وكوبا وكوريا الجنوبية.

واستعد منتخبنا الوطنى بقيادة مديره الفنى حسام عبد العزيز لهذه البطولة بمعسكر مغلق فى بولندا