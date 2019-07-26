شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: حسام عاشور هو المنافس الحقيقى لبطولات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدلي القيعي مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي أن حسام عاشور هو الوحيد الذى ينافس الأهلي على الألقاب.
حصل حسام عاشور على 33 بطولة مع النادي الأهلي وهي 12 دوري عام، و 3 كأس مصر و 7 سوبر مصر، و 5 دوري أبطال إفريقيا، و 7 سوبر إفريقي، وكأس كونفدرالية.
تابع عدلي القيعي فى تصريحات لقناة الأهلي : لا يوجد فى مصر من ينافس الأهلي على الألقاب الوحيد الذى ينافس الأحمر على البطولات هو حسام عاشور قائد النادي الأهلي الذى يتساوي فى عدد ألقاب الدوري مع الزمالك بـ12 بطولة.
وجه القيعي الشكر لحسام عاشور قائد النادي الأهلي مؤكداً أنه مثال يحتذي به فى تاريخ القلعة الحمراء.
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