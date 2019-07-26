شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جابر يقترب من الزمالك ومفاوضات أنطوى مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن طلب إدارة النادى الأبيض التعاقد مع الثنائي إسلام جابر صانع ألعاب المقاصة والغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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كما شدد المصدر أن المفاوضات مستمرة حاليا بين الطرفين لحسم إتمام الصفقة وشدد على أن المقاصة يسعى للحصول على مقابل مادي مناسب بالإضافة إلى خدمات محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأبيض و شيكابالا.

وأوضح المصدر ذاته أن الجلسة حالياً تجمع بين محمد مجد المشرف على الكرة بالمقاصة ومسؤولي الزمالك للتوصل لاتفاق بشأن الصفقة داخل مقر القلعة البيضاء وإن الاتفاق الذى قارب على الانتهاء هو انتقال إسلام جابر للزمالك والمفاوضات مازالت مستمرة بشأن صفقة أنطوى.