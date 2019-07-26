نجح مسؤلو نادي الزمالك في الحصول رسميا على توقيع اسلام جابر لاعب فريق مصر المقاصة بداية من الموسم الجديد.
وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أن مدة التعاقد خمس سنوات وسوف تحصل إدارة المقاصة على قيمة الصفقة خلال الأيام القادمة على أن يحصل اللاعب هو الآخر على مقدم التعاقد.
وتابع المصدر، أن الجهاز الفني للمقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو، اشترط الحصول على خدمات محمد إبراهيم صانع ألعاب الأبيض، خاصة وأن الفريق أقترب من الاستغناء عن الأثيوبي شميلس بيكلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يحصل على توقيع إسلام جابر من المقاصة ولكن ميدو يضع شرط وحيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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