تعرف على مشوار بيكيتي سيلفا لاعب الإسماعيلي الجديد

يعد بيكيتى سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لإسماعيلى الجديد، ثانى صفقات الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية عقب تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب الناميبي شيلونجو فى ظل سعى مسئولى النادى لتدعيم خطوطه المختلفة إستعدادا للموسم الجديد.

وخطف اللاعب الغيني أنظار اللجنة الفنية بالدراويش خلال مشاركتة مع منتخب بلادة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر 2019.

ولعب بيكيتى ضمن صفوف غينيا خلال منافسات المجموعة السادسة بالكان التى كانت على ملعب الإسماعيلية وضمت منتخبات الكاميرون وغانا وبنين.

واستطاع اللاعب أن يحقق رجل المباراة خلال مواجهة منتخب بلاده ضد نظيره البنينى فى ثانى جولاتهما بالبطولة الأفريقية. ويعتبر الإسماعيلى هو ثانى المحطات العربية للاعب حيث سبق ولعب ضمن صفوف الشعلة السعودى لمدة 6 أشهر بداية

من يناير 2019، بعدما خاض العديد من التجارب مع مختلف الأندية البرتغالية وهم سبورتنج براجا وجل فيسنتى وكويمبرا بجانب فاريسى الأيطالى، الأمر الذى أدى إلى إنضمامه للمنتخب البرتغالى تحت 20 عاما قبل أن يلعب لمنتخب بلاده الأول فى السنوات الأخيرة.

وفى يوم 13 أكتوبر عام 2015 كانت أولى مبارياته الدولية مع منتخب غينيا بيساو ولعب ضمن صفوفهم 17 مباراة فى العديد من المحافل المختلفة من ضمنهم مشاركته فى مونديال أفريقيا بالجابون 2017 بالإضافة إلى مصر 2019.