رسميًا.. الإسماعيلي يتعاقد مع بيكيتي سيلفا لمدة ثلاث سنوات

نجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد مع بيكيتى سيلفا صانع ألعاب نادى الشعلة السعودى ومنتخب غينيا بيساو لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية 2022.

وحضر التعاقد محمد خلف مدير التسويق ولجنة التعاقدات ومحمد

محسن أبو جريشة عضو اللجنة الفنية بالنادى بالإضافة إلى وكيل اللاعب.

وكانت اللجنة الفنية في الدراويش، قد وافقت على التعاقد مع اللاعب بعدما قدم أداء رائع مع

الأندية التى لعب ضمن صفوفها بجانب منتخب بلاده خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى أقيمت بمصر.

وتسعى إدارة النادى بإبرام التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد لتدعيم خطوط الفريق قبل بداية الموسم الكروى الجديد 2020 / 2019، فى ظل مشاركته القوية فى البطولات المحلية والعربية.