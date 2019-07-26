استقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، بعثة المنتخب المصري للخماسي الحديث بعد عودتهم من بطولة العالم للشباب تحت ١٧ و١٩ عاما والتي اقيمت في بلغاريا خلال الفترة من ١٧ الي ٢٤ يوليو الجاري.
أعرب صبحي عن سعادته باستقبال الابطال المصريين قادمين من بطولة العالم بعد ان استطاعوا احراز ٧ ميداليات متنوعة، ٥ ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية ،مؤكدا ان مثلهؤلاء الابطال الرياضيين تساندهم وزارة الشباب والرياضة والدولة بأكملها حيث انهم يعملون بجد واجتهاد علي رفع اسم مصر عاليا بين الدول وتمثيل مصر بما يليق بمكانتها في المجتمع الدولي وهو ما استطاع لاعبو منتخب مصر للخماسي الحديث ان يحققوه.
يذكر أن بعثة المنتخب القومى المشاركة بالبطولة تتكون من اللاعبات : ملك خالد ، أميره قنديل ، هانياطارق ، نوران البحيرى ، زينه أمين ، أريج سرحان ، واللاعبين : نور الدين كريم ، عمر وائل عزت ، أبو بكر حازم ، معتز وائل عزت ، يوسف قرنى ، عمر سامح ، سيف البندارى ، أدهم فوده ، إياد الكاشف ، ويرافقهم أشرف دسوقى عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للخماسي الخماسى "رئيساً للبعثة" ، عمرو سيد المدير الفنى ، سامح مجدى مدرباً للسلاح ، خالد عصفور مدرباً للسباحة ، محمود عبد الرحمن مدرباً للجرى ، هشام سليمان مدرباً للجرى ، يوسف حسن للياقة البدنية .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر للخماسي الحديث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.