بالصور.. وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر للخماسي الحديث

استقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، بعثة المنتخب المصري للخماسي الحديث بعد عودتهم من بطولة العالم للشباب تحت ١٧ و١٩ عاما والتي اقيمت في بلغاريا خلال الفترة من ١٧ الي ٢٤ يوليو الجاري.

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أعرب صبحي عن سعادته باستقبال الابطال المصريين قادمين من بطولة العالم بعد ان استطاعوا احراز ٧ ميداليات متنوعة، ٥ ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية ،مؤكدا ان مثل

هؤلاء الابطال الرياضيين تساندهم وزارة الشباب والرياضة والدولة بأكملها حيث انهم يعملون بجد واجتهاد علي رفع اسم مصر عاليا بين الدول وتمثيل مصر بما يليق بمكانتها في المجتمع الدولي وهو ما استطاع لاعبو منتخب مصر للخماسي الحديث ان يحققوه.

يذكر أن بعثة المنتخب القومى المشاركة بالبطولة تتكون من اللاعبات ‏‏: ‏ملك خالد ، أميره قنديل ، هانيا

طارق ، نوران البحيرى ، زينه أمين ‏، ‏أريج سرحان ، واللاعبين : نور الدين كريم ، عمر وائل عزت ، أبو ‏بكر ‏حازم ، معتز وائل عزت ، يوسف قرنى ، عمر سامح ، سيف البندارى ‏، ‏أدهم فوده ، إياد الكاشف ، ويرافقهم أشرف دسوقى عضو مجلس ‏إدارة ‏الإتحاد المصرى للخماسي الخماسى "رئيساً للبعثة" ، ‏عمرو سيد ‏المدير ‏الفنى ، سامح مجدى مدرباً للسلاح ، خالد عصفور ‏مدرباً للسباحة ، ‏محمود ‏عبد الرحمن مدرباً للجرى ، هشام سليمان مدرباً للجرى ، يوسف ‏حسن ‏للياقة البدنية .‏