3 اتحادات تعتذر عن عدم إرسال حكام لإدارة قمة الأهلي والزمالك

تلقى اتحاد الكرة، اعتذارًا من 3 اتحادات أوروبية عن عدم إرسال طاقم حكام لإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر لها بعد غدٍ الأحد في ختام الدوري الممتاز. والأهلي المقرر لها بعد غدٍ الأحد في ختام الدوري الممتاز. واعتذرت اتحادات إيطاليا وإنجلترا وفرنسا عن عدم إرسال طاقم حكام لإدارة المباراة المقرر إقامتها في ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الثامنة مساءً.

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