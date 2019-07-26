شاهد.. الجماهير تختار ربيع ياسين لتدريب الفرعنة

طالبت الجماهير المصرية الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة ثروت سويلم، بتولي ربيع ياسين مديرًا فنيًا لـ منتخب الفراعنة في خلافة المدرب المكسيكي خافيير أجيري الذي أخفق بالمنتخب في بطولة أمم أفريقيا من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا.

وتصدر هاشتاج عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تتفق فيه الجماهير المصرية على توليته ياسين مدير فني للمنتخب خلال الفترة القادمة تحت شعار :"ربيع ياسين مدرب للمنتخب".

وقال أحدهم:" ربيع ياسين من القلائل المحترمة في

الرياضة المصريةربيع ياسين من الناس اللي ملهاش في الميديا وملهاش في الشوربيع ياسين معندهوش جيش في الميديا بس في ناس بتقدر المحترم وبتقدر المدرب المهدور حقه واللي يستحق , ربيع ياسين يستحق الدعم مننا ".

وقال الأخر:" اعتقد مع كابتن ربيع هترجعلنا كرمتنا حتي في طريقة اللعب كلها مش بطولات بس".

وأضافت الآخرى قائلة:" ربيع ياسين لو

مسك المنتخب هيختار الناس اللي تقدر ترجع اسم مصر مش ناس جايه علشان شو اعلامي ".

وقالت أحد الجماهير :" حصل ربيع ياسين على 17 لقباً مع النادي الأهلي5 بطولات دوري عام و6 بطولات كاس مصر و2 بطولة دوري أبطال أفريقيا و3بطولات أفريقيا أبطال كؤوس وكأس أفروآسيوي وخاض مع منتخب مصر 118 مباراة دولية ومسيرته الدولية مشاركته في كأس العالم".

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وذكرت الأخرى قائلة:" كون ان كابتن ربيع ياسين قادر انه يشحن اللاعيبة بالقدر الكافي اللي يخليهم ينزلوا ياكلوا النجيله ف هيكون شويه الفنيات اللي ناقصاه هيكتسبها ف وقت قليل جداً".