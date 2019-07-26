رياضة | القومي يتعاقد مع "جوكر" سمنود مقابل 10 آلاف جنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي يتعاقد مع "جوكر" سمنود مقابل 10 آلاف جنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القومي في تدعيم صفوفه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثالث، بالحصول على توقيع عبد الرحمن عمار صانع ألعاب فريق سمنود .

وقام اللاعب بالتوقيع للقومي لمدة موسمين، في حضور حاتم حسن، المدير الفني، للقومي، وياسر سمير المدير التنفيذي لشركة يوسبورت، بعدما حصل مجلس إدارة سمنود على مبلغ 10 آلاف جنية، من فريق القومي، بجانب التنازل عن مستحقاتة.