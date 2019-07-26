رياضة | سرس الليان يتعاقد مع لاعب وسط مركز شباب زفتى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سرس الليان يتعاقد مع لاعب وسط مركز شباب زفتى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل مجلس إدارة فريق سرس الليان، الحصول على توقيع لاعبين جدد، لدعم خطوط الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا لإنطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

وقال محمد كليلة عضو مجلس إدارة النادي السرساوي، بأن اللاعب أحمد البديوي لاعب وسط مهاجم فريق مركز شباب زفتي قام بالتوقيع لموسمين، في صفقة إنتقال حر.