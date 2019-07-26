رياضة | عاجل.. الزمالك يحسم أهم صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يحسم أهم صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مجلي ادارة نادي الزمالك ، الاتفاق مع مصر المقاصة حول ضم إسلام جابر صانع ألعاب الفريق الفيومى، لتعزيز الخط الأمامى بصفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد على أن يتم قيده فى قائمة الموسم القادم سواء المحلية أو الأفريقية.

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