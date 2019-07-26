أرسنال يعلن تعاقده مع لاعب ريال مدريد على سبيل الإعارة

أعلن نادى أرسنال الإنجليزى، تعاقده مع دانى سيبايوس، لاعب ريال مدريد الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكر الموقع الرسمى لنادى أرسنال، أن سيبايوس انضم لصفوف الجانرز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من ريال مدريد. كانت هناك أنباء تؤكد على أن صفقة إنتقال داني سيبايوس إلى أرسنال تقترب من الفشل بعد إصابة ماركو أسنيسيو وفقدان زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أحد أهم عناصر خط الوسط فى الموسم الجديد، لكن لم يؤثر هذا على الصفقة وتمت بنجاح.

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