شكرا لقرائتكم خبر عن إنتون يلفت اهتمام الهلاليين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

كشفت صحيفة Sport Romania الرومانية، اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع المحور الروماني باول انتون لاعب نادي كريليا الروسي، وذلك بتوصية من لاعب الهلال سابقاً الروماني ميريل رادوي.

وكان رازفان أبلغ الإدارة بضرورة التعاقد مع لاعب محور دفاعي بعد استقراره على اللاعبين الأجانب ‏الذين تأكد بقاؤهم الموسم القادم، وهم: (كاريلو، غوميز، عمر خربين، جونج هيون سو، إدواردو، وجوفينكو)، فيما لايزال مستقبل الثنائي الإسباني (بوتيا، سيريانو) غامضاً.

على صعيدٍ آخر، وصلت البعثة الهلالية إلى الرياض أمس قادمة من النمسا، بعد أن أنهت معسكرها الإعدادي الذي استمر 21 يوماً، خاض فيه الفريق ‏7 مباريات تجريبية فاز في ‏جميعها، وسجل 42 هدفاً فيما استقبل مرماه ‏4 أهداف.

ومنح المدرب يوم غدٍ راحة لجميع لاعبي الفريق، على أن يعاود الفريق بعد غدٍ تدريباته على ملاعب النادي استعداداً لمباراته القادمة ضمن ذهاب دور الـ(16) أمام النادي الأهلي في بطولة آسيا على ملعب الجوهرة في جدة.