شكرا لقرائتكم خبر عن ميدان هجن الطائف .. إنشاءات جديدة وارتفاع المبيعات 60 % والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

دبّت الحياه من جديد في ميدان هجن الطائف التاريخي، استعدادا لانطلاقة سباقات مهرجان ولي العهد في نسخته الثانية في 14 ذي الحجة القادم، وتستمر 30 يوماً، وذلك على ميدان هجن المحافظه التاريخي، ضمن فعاليات موسم الطائف الذي تنطلق فعالياته المصاحبة الخميس 29 ذي القعدة.

ورصدت "الخليج 365" عودة الحياة من جديد في أرض الهجن بانطلاقة أعمال الإنشاءات المستحدثة في البوابة ومكاتب ومقرّات أخرى جديدة، كما تتم إعادة تأهيل وصيانة المباني السابقة في خلية نحل لا تهدأ، بدءا من النزول جنوبا من كوبري حضن حتى وصول الموقع الرئيسي، فيما عادت حركة البيع والشراء في المحلات التجارية والأسواق المتاخمة للميدان، إذ ارتفع الطلب على المواد التموينية بشكل متصاعد بنحو 60%‏ عن الأشهر السابقة بحسب عدد من الباعة.

ويقوم مضمرو الهجن بتكثيف التدريبات والسباقات التنشيطية في سبيل الفوز بالجوائز المالية الكبرى التي بلغت قيمتها الإجمالية 52 مليون ريال، تتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 439 شوطا.

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وكان رئيس اتحاد الهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الأمير فهد بن جلوي أشار في تصريح سابق إلى أن المهرجان يأتي في نسخته الثانية بهدف تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إضافة إلى أن يكون المهرجان داعماً للحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

وأوضح أنه تم الوقوف على كافة الاستعدادات والبدء في التجهيزات الخاصة بمراحل السباقات بما يواكب أهمية الحدث الذي يحمل اسم ولي العهد، وطموحات ملاك ومحبي رياضة الهجن على مستوى العالم.

فيما أعلن اتحاد الهجن انطلاق مهرجان ولي العهد بمرحلة تنشيطية لجميع الفئات العمرية وبأشواط بلغ عددها 218 شوطا، فيما ستكون أشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بعدد 48 شوطا، بينما ستكون الأشواط الختامية للمهرجان بعدد 173 شوطا.