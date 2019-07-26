شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة تصفيات غرب آسيا تضع «الأخضر» بجانب لبنان وقطر وعمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة)

أجريت أمس (الخميس) في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور مراسم قرعة تصفيات غرب آسيا التي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 10 إلى 18 أكتوبر المقبل، المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2020، بحضور ممثل المنتخب الوطني ناصر السعدي.

وأسفرت القرعة عن وجود المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات في المجموعةB بجانب منتخبات كل من لبنان وقطر وعمان.

Advertisements

يذكر بأن نظام التصفيات يتكون من مجموعتين؛ ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، فيما يلعب أصحاب المركز الثالث من كل مجموعة مع بعضهما والفائز منهما يتأهل للنهائيات الآسيوية.

من جهته، أكد مدير المنتخب الوطني ناصر القحطاني بأن حظوظ جميع المنتخبات المشاركة في التصفيات متساوية، مشدداً على عدم سهولة المجموعة التي وقع فيها منتخبنا الوطني، وأكد القحطاني قدرة المنتخب على التأهل إلى النهائيات والظهور بالمستوى المشرف في التصفيات.

وقدم القحطاني شكره وتقديره لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ولأعضاء مجلس الإدارة لدعمهم واهتمامهم بمنتخب كرة قدم الصالات بشكل خاص، وباللعبة بشكل عام وذلك بتلبية وتوفير كافة الاحتياجات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق النجاح.