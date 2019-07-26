شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة «الغرق» في فرنسا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أ.ف.ب) ينوي وزير

ينوي وزير الرياضة الفرنسي روكسانا ماراسينو مكافحة الغرق من خلال تجديد تعلم السباحة في المدرسة وإعادة تأهيل المسابح، بعد الجولة التي قام بها أخيراً، إذ سيتم إعادة تأهيل مجمع المسابح في مركز ليموني الذي افتتح عام 1973، وتم غلقه لأعمال الصيانة في 2008 إلى يومنا هذا، إذ أصبح مغطّى بالكتابات على الجدران ومهجوراً، بعد أن تخرج منه الكثير من الأبطال في لعبة السباحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكافحة «الغرق» في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.