حرم أمير منطقة الجوف ترعى المهرجان الرياضي «غيّري المود»

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جدة - خالد شويل - واس (سكاكا) برعاية حرم أمير منطقة الجوف الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله، تطلق الهيئة العامة للرياضة البرنامج النسائي الرياضي الأول بمنطقة الجوف تحت شعار «غيّري المود» الذي ينظمه مكتب هيئة برعاية حرم أمير منطقة الجوف الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله، تطلق الهيئة العامة للرياضة البرنامج النسائي الرياضي الأول بمنطقة الجوف تحت شعار «غيّري المود» الذي ينظمه مكتب هيئة الرياضة بالمنطقة الإثنين القادم في نادي العروبة، بالتعاون مع مجلس شباب الجوف وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية. وقال مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف مريح بن مصلح المريح: «إنه سعياً لتوجيهات أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز في ابتكار وتنفيذ البرامج الهادفة للشباب والشابات حرصنا على إيجاد هذا البرنامج كمبادرة من الهيئة العامة للرياضة لتثقيف المرأة بأهمية الرياضة ومنحها الفرصة لممارستها بمكان مهيأ تماماً وبمساحات مناسبة»، مؤكداً أنه تم الاتفاق مع مجلس شباب الجوف بتولي القسم النسائي بالتعاون مع المتطوعات في الهيئة لتنظيم وإدارة الفعاليات التي ستتنوع بين رياضية واجتماعية وثقافية.



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