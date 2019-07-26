شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يبحث عن وديات في سلوفينيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) كسب الوحدة وديته الرابعة أمام فريق بارادو الجزائري، بنتيجة 3/1، في معسكره المقام حاليا بسلوفينيا، تناوب على تسجيل الأهداف ايمري (هدفين)، وقودوين، فيما منح المدير الفني الكرواتي ماريو جميع العناصر فرصة اللعب والمشاركة عبر شوطي المباراة، وركز من خلال التكتيك الفني على تنويع اللعب، وخلق عامل الانسجام بين كافة الخطوط، ورفع المعدل اللياقي. من جهته، يسعى الجهاز الإداري حاليا لتوفير 3 وديات.

كسب الوحدة وديته الرابعة أمام فريق بارادو الجزائري، بنتيجة 3/1، في معسكره المقام حاليا بسلوفينيا، تناوب على تسجيل الأهداف ايمري (هدفين)، وقودوين، فيما منح المدير الفني الكرواتي ماريو جميع العناصر فرصة اللعب والمشاركة عبر شوطي المباراة، وركز من خلال التكتيك الفني على تنويع اللعب، وخلق عامل الانسجام بين كافة الخطوط، ورفع المعدل اللياقي. من جهته، يسعى الجهاز الإداري حاليا لتوفير 3 وديات.

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