شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة راحة الأهلاويين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) منح الجهاز الفني بالنادي الأهلي اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب وصول البعثة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد انتهاء معسكر الفريق في النمسا، إذ لعب الفريق 5 وديات وفاز في جميعها، اطمأن خلالها على مستوى اللاعبين، وسيخضع سعيد المولد وزميله جانيني لفحوصات طبية للتأكد من الإصابة التي يعاني منها اللاعبان، وتحديد برنامجيهما التأهيليين.

منح الجهاز الفني بالنادي الأهلي اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب وصول البعثة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد انتهاء معسكر الفريق في النمسا، إذ لعب الفريق 5 وديات وفاز في جميعها، اطمأن خلالها على مستوى اللاعبين، وسيخضع سعيد المولد وزميله جانيني لفحوصات طبية للتأكد من الإصابة التي يعاني منها اللاعبان، وتحديد برنامجيهما التأهيليين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 48 ساعة راحة الأهلاويين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.