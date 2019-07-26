شكرا لقرائتكم خبر عن مروض الـ «VAR» لـ «التحكيم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رقّى الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير مشروع تقنية فيديو الحكم المساعد (VAR) جايكوب كولن مديراً لإدارة التحكيم، جاء ذلك في الخبر الذي تم نشره أمس بعد إطلاق دورة الحكام الدولية في الرياض. وكان رئيس الاتحاد ياسر المسحل قد أعلن في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الإدارة الأول، أنه سيتم تعيين رئيس أجنبي للجنة الحكام، ومدير دائرة أجنبي، استعداداً للموسم المقبل، إذ ينتظر أن تسند المباريات إلى طواقم تحكيم أجنبية، وكشفت المصادر أنه سيتم منح رئيس اللجنة كامل الصلاحيات في اتخاذ قرار تواجد الحكم السعودي ولو لجولة أسبوعياً.

ودشنت لجنة الحكام أمس (الخميس) دورة الحكام الدولية في الرياض بحضور الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، تحت إشراف الاتحاد الدولي لمدة خمسة أيام، وبمشاركة 30 حكماً من حكام النخبة بالمملكة.

وتم خلال الدورة تكريم الحكم ماجد الشمراني، لانضمامه لحكام النخبة الآسيوي، إلى جانب تكريم مرعي العواجي بعد تعيينه عضوا في لجنة التحكيم الآسيوي.