شكرا لقرائتكم تامر موسى يطير إلى المغرب لحضور قرعة البطولة العربية ممثلا عن الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير اليوم الجمعة تامر موسى عضو مجلس إدارة النادى الاسماعيلى للمغرب لحضور قرعة البطولة العربية ممثلا عن الدراويش، والمقرر لها غداً السبت

وكشف طلال الشيخ، نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أن اختيار الإسماعيلى للمشاركة فى البطولة العربية للعام الثانى على التوالى نظرا لقيمته الكبرى، وحجم جماهيريته العريضة فى كل ربوع الوطن العربى.

وأضاف طلال الشيخ، فى تصريحات صحفية، أن الإسماعيلى يحمل تاريخا كبيرا سواء على الصعيد المحلى أو القارى، لذا نسعد كثيرا بتواجده فى البطولة.

وأشار الشيخ إلى أنه تم عرض على مسئولى الإسماعيلى النظام الجديد الخاص بالنسخة الجديدة للبطولة، وذلك بعد إجراء عدة تعديلات تزيد من قوة المنافسة.

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