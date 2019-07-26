شكرا لقرائتكم في خطوة مثيرة للجدل.. كهربا يلمح لخطوة جديده بعد "أفيس" البرتغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في خطوة جديدة مثيرة للجدل ، قام محمود عبد المنعم "كهربا"، صانع ألعاب الزمالك المنضم حديثًا لصفوف نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، بإعادة نشر تغريده لصديق له عبر استورى حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، حيث كتب صديق كهربا له: "اضرب ميهمكش يا كاكا، ناقص خطوة انت عارف هتحصل أمتى طبعا، مبروك عليك يا حبيبى ومستنيك فى ال newyear ها".

أعلن نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى عن الحصول على توقيع محمود كهربا صانع ألعاب فريق الزمالك، لمدة موسمين مقبلين، وذلك بشكل رسمى أمس الخميس، وقال النادى البرتغالى فى بيانا رسميا: "قام محمود كهربا بتوقيع عقد ساري للموسمين التاليين للنادى وسجل مع الزمالك فى الموسم الماضى 13 هدفا في 41 مباراة".

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وكان الاتحاد البرتغالى لكرة القدم قد أخطر نظيره المصرى بتوقيع اللاعب على عقود رسمية، وطلب إرسال البطاقة الدولية الخاصة به، حيث لعب أوجوستو إيناسيو، المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، لعب دورًا كبيرًا فى تغيير وجهة كهربا، حيث طالب إدارة نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى بالتعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فيما أرسل نادى الزمالك خطاباً رسمياً إلى اتحاد الكرة، أمس الخميس، يخطره فيه برفض إرسال البطاقة الدولية الخاصة بمحمود كهربا لاعب الفريق إلى أفيس البرتغالى الذى وقع له اللاعب مؤخرا.