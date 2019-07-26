شكرا لقرائتكم الزمالك ينهي مع المقاصة ضم إسلام جابر 5 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مصادر بالزمالك عن توقيع إسلام جابر صانع ألعاب المقاصة، على عقود انتقاله للنادي الأبيض لمدة خمسة مواسم بداية من الموسم المقبل. وأكدت المصادر أن اللاعب وقع على العقود في حضور مسئولو الزمالك ومحمد مجد المشرف على الكرة بالنادي الفيومي. Advertisements ومن المقرر أن يحصل الزمالك على الاستغناء الخاص باللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة حيث يتسلم حاليا مسئولو المقاصة قيمة الصفقة من الزمالك من أجل تسليم النادي الأبيض الاستغناء الخاصة باللاعب.

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