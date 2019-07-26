شكرا لقرائتكم الزمالك ينهى التعاقد مع إسلام جابر صانع ألعاب المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مسئولو الزمالك، الاتفاق الرسمى مع مصر المقاصة حول ضم إسلام جابر صانع ألعاب الفريق الفيومى، لتعزيز الخط الأمامى بصفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد على أن يتم قيده فى قائمة الموسم القادم سواء المحلية أو الأفريقية. Advertisements وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن اللاعب يتواجد حاليا فى قلعة ميت عقبة وقام بتوقيع عقود انضمامه إلى النادى الأبيض فى تواجد مسئولى النادى الفيومى بجانب محمد شيحة وسيط الصفقة. تابع نفس المصدر أن مسئولى المقاصة سيتسلمون خلال الوقت الجارى على هامش تواجدهم فى الزمالك قيمة إتمام الصفقة خاصة إن الصفقة تمت بدون أى تبادل فى اللاعبين ولكن رفض المصدر الإفصاح عن قيمتها المالية فى الوقت الحالى.

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