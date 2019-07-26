الغينى موسى دياورا ينضم لمعسكر الانتاج الحربي...

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جدة - عمرو شويل ينضم الغينى موسى دياورا لاعب الإنتاج الحربى لمعسكر فريقه فى شرم الشيخ اليوم الجمعة ، حيث تعذرت عودة دياورا من بلاده للقاهرة، ليقرر الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار انضمامه مباشرة لمعسكر شرم الشيخ .
ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير، وتمسك الجهاز الفنى باستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق ، وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك .
وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.
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