شكرا لقرائتكم أرسنال يتعاقد مع ساليبا ويعيره لسانت إتيان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم ضمه المدافع الفرنسي الشاب، وليام ساليبا، لاعب فريق سانت إتيان الفرنسي بعقد طويل الأمد يوم الخميس.

ومن المقرر أن يقضي ساليبا، 18 عاماً، الموسم القادم في صفوف سانت إتيان على سبيل الإعارة، على أن ينتقل لفريق المدفعجية في الصيف المقبل، حسبما ذكر أرسنال على موقعه الإلكتروني الرسمي.

وصرح أوناي إيمري مدرب أرسنال "نحن سعداء بانضمام وليام إلينا. لقد كان هدفا للعديد من الأندية، لكنه قرر المجيء إلينا وأن يكون جزءا من مستقبلنا. سيبقى في فرنسا الموسم القادم للحصول على مزيد من الخبرة. ثم نتطلع إليه للانضمام إلى مجموعتنا".

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ووقع وليام أول عقد احترافي له في سن السابعة عشرة، حيث شارك للمرة الأولى مع سانت إتيان، خلال فوز الفريق 3 - 2 على تولوز ببطولة الدوري الفرنسي يوم 25 سبتمبر الماضي، علما أنه شارك في 13 مباراة أخرى بالمسابقة المحلية.

يذكر أن ساليبا تم استدعاؤه مؤخرا للانضمام لصفوف منتخب فرنسا للشباب تحت 20 عاما. كان أرسنال قد أكمل في وقت سابق يوم الخميس إجراءات ضم داني سيبايوس لاعب وسط الملعب في فريق ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكان سيبايوس، 22 عاما، قد خاض 13 مباراة مع الفريق الملكي ببطولة الدوري الإسباني خلال الموسم المنقضي.