شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. شباب اليد يحتفلون بـ"السيلفى" بعد التأهل فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو منتخب شباب اليد والجهاز ألفنى والإدارى، بالتأهل إلى نصف نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا بعد ألفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى ربع النهائى، وذلك بالتقاط صور تذكارية بطريقة الـ"سيلفى" فى غرفة الملابس.

تأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بألفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 ثم تخطى المنتخب الوطنى نظيره منتخب النرويج وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق ألفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.



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