رسميًا.. كهربا ينتقل إلى الدوري البرتغالي

كتب - هادي المدني:
أعلن نادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي تعاقده مع محمود عبدالمنعم "كهربا" في صفقة انتقال حر لمدة موسمين حتى يونيو 2021.
ولم يوضح النادي في البيان الذي نشره عبر موقعه الرسمي على الانترنت أي تفاصيل مالية متعلقة بالصفقة، فيما أشارت إلى سجل اللاعب مع نادي الزمالك في الموسم الماضي حيث سجل 13 هدفًا في 41 مباراة.
وسيعمل كهربا تحت إدارة أوجوستو إيناسيو الذي سبق له تدريب الزمالك خلال الفترة من إبريل وحتى يوليو 2017، في حين كان كهربا معارًا إلى اتحاد جدة.
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