كوزنتسوفا لن تدافع عن لقبها لعدم حصولها على تأشيرة دخول

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لن تتمكن الروسية المخضرمة سفتلانا كوزنتسوفا، الفائزة بلقبي غراند سلام خلال مسيرتها، من الدفاع عن لقبها بطلة لدورة واشنطن لكرة المضرب المقررة الأسبوع المقبل، وذلك بسبب عدم حصولها على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة.

وكانت الروسية، البالغة 34 عاما والفائزة بلقب فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2004 ورولان غاروس الفرنسية عام 2009، تمني النفس بأن تحرز لقب دورة واشنطن للمرة الثالثة في مسيرتها، بعد عامي 2014 و2018، والمحافظة على سجلها الخالي من الهزائم (11 مباراة حتى الآن) في هذه الدورة التي تشكل تحضيرا لبطولة فلاشينغ ميدوز.

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لكن "للأسف، اضطررت للانسحاب من واشنطن بسبب مشكلتي في الحصول على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة. أريد الاعتذار من جميع المشجعين الذين كانوا بانتظاري هناك"، بحسب ما كتبت الروسية في حسابها على تويتر، كاشفة بأنه "لم يسبق لي أن واجهت مشكلة مماثلة في حياتي".

وتوجت كوزنستوفا بلقبها الاحترافي الـ18 العام الماضي بفوزها في نهائي دورة واشنطن على الكرواتية دونا فيكيتش 4-6 و7-6 (9-7) و6-2، فيما فازت في نهائي 2014 على اليابانية كورومي نارا 6-3 و4-6 و6-4.

ولم يسبق للروسية التي خرجت هذا الموسم من الدور الأول لبطولتي رولان غاروس وويمبلدون، أن فازت بثلاثة ألقاب في دورة واحدة سوى في بالي الأندونيسية أعوام 2002 و2004 و2006.