شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لإسلام جابر بعد توقيعه 5 سنوات للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بمجلس إدارة الزمالك عن توقيع إسلام جابر صانع ألعاب المقاصة على عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة خمسة مواسم بداية من الموسم المقبل.

Advertisements وأكد المصدر أن اللاعب وقع على العقود في حضور مسئولو الزمالك ومحمد مجد المشرف على الكرة بالنادي الفيومي. ومن المقرر أن يحصل الزمالك على الاستغناء الخاص باللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة حيث يتسلم حاليا مسئولو المقاصة قيمة الصفقة من الزمالك من أجل تسليم النادي الأبيض الاستغناء الخاصة باللاعب.

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