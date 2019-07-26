شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. قفشة يخوض كشف اللياقة البدنية مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد مجدى " قفشة " صانع ألعاب فريق بيراميدز صورة عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام خلال إجراء القياسات البدنية بأحد المراكز الطبية أستعدادا للموسم المقبل. كان مجدي قفشة قد دخل فى حسابات أكثر من فريق خلال الفترة الأخيرة بعد أداء أكثر من رائع مع بيراميدز علي رأسهم نادي الأهلي والزمالك. لعب قفشة 23 مباراة مع بيراميدز بواقع 1501 دقيقة كان معظمها كبديل بعد التعاقد مع عبد الله السعيد وسجل قفشة خمسة أهداف وصنع 6 آخرين، مساهمًا فى 11 هدفًا. Advertisements

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