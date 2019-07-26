شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد الشناوى أسد أهلاوى يقترب من الاحتراف الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الفترة الحالية تالق محمد الشناوى حارس مرمى الاهلى ، سواء على المستوى المحلى و الأفريقى، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب فى بطولة أمم أفريقيا ،و كذلك توج مع الاهلى خلال الساعات الماضية ببطولة الدورى .

وتلقى الشناوى خلال الساعات الماضية عروض من الدوريات الأوربية وفقا لتقارير صحفية عالمية، كان أبرزها عرض من ريال مدريد الإسبانى ،و أستون فيلا الانجليزى ، و كذلك أرسنال بالبريميرليج .

وبدأ الشناوى مسيرته فى نادي الحامول بالدوري الممتاز ب في فرق الناشئين ثم انتقل لناشئي الأهلي من سنة 2002 إلى سنة 2009 وتدرج في المراحل السنية ، ولعب مع منتخب مصر للناشئين تحت سن 18 سنة ، وخاض مع منتخب الناشئين بطولة أفريقيا لنفس السن حيث لعب المباريات ضد الكاميرون ونيجيريا وزامبيا ، ثم انضم إلى المنتخب الأولمبي ، ومن 2009 إلى 2012 لعب في نادي طلائع الجيش. ، ثم انضم إلى بتروجيت وعاد مرة أخرى إلى النادي الأهلي بداية من موسم 2016-2017.

نرصد بعض الصور من حياة حارس الأهلى بعيدا عن المستطيل الأخضر.



لقطات من فرح الشناوى لقطات من فرح الشناوى



الشناوى و ازارو خارج الملعب الشناوى و ازارو خارج الملعب



الشناوى و اسرته الصغيرة الشناوى و اسرته الصغيرة

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الشناوى و درعالدورى الشناوى و درعالدورى



الشناوى وزوجته الشناوى وزوجته



الشناوى ونصه الحلو الشناوى ونصه الحلو



حارس الاهلى فى الجيم حارس الاهلى فى الجيم



حارس الاهلى مع زوجته حارس الاهلى مع زوجته



حسام عاشور وزوجته مع الشناوى وزوجته حسام عاشور وزوجته مع الشناوى وزوجته