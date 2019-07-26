شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 25 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 25 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها توابع خسارة لقب بطولة الدورى الممتاز بعد فوز الأهلى على المقاولون بجانب ملف الصفقات وإعلان أفيس البرتغالى الحصول على توقيع كهربا بشكل رسمى.

طارق حامد يغيب عن تدريبات الزمالك قبل القمة 118

حصل طارق حامد لاعب وسط نادى الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفنى للفريق، بعد المشاركة مع الفريق بالأمس فى مواجهة الإسماعيلى ضمن مؤجلات الأسبوع 27 بالدورى الممتاز والتى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الأهلى، فى الثامنة من مساء الأحد المقبل فى ختام الدوري الممتاز وذلك على استاد برج العرب في الإسكندرية فى البطولة التى توج الفريق الأحمر بلقبها برصيد 77 نقطة وجاء الزمالك وصيفا برصيد 72 نقطة. الزمالك يحصل على توقيع حارس بتروجت والإعلان بعد وصول الاستغناء نجح مسئولو الزمالك فى الحصول على توقيع محمد صبحى حارس مرمى بتروجت، وذلك لضمه من أجل تعزيز مركز حراسة المرمى بالفريق الأبيض فى الموسم الجديد. ودخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات مع بتروجت حول ضم الحارس الشاب خلال الفترة الأخيرة وذلك للتوصل إلى اتفاق حول انتقال محمد صبحى إلى قلعة ميت عقبة، ومن المقرر أن يتسلم النادى الأبيض الاستغناء بالحارس خلال الساعات القادمة من أجل الإعلان الصفقة فى ظل بحث النادى الأبيض عن تعزيز مركز حراسة مرمى الفريق فى الموسم الجديد.

رفض مسئولو غزل المحلة العرض الذى قدمه الزمالك للحصول على خدمات إمام عاشور صانع ألعاب الفريق المعار لحرس الحدود، وذلك مقابل 7 ملايين جنيه حيث ترى إدارة المحلة إن العرض لا يضاهى قيمة اللاعب وفقًا لرؤيتها.

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وطالب مسئولو غزل المحلة من نظرائهم فى نادى الزمالك رفع القيمة المالية الخاصة بضم اللاعب من أجل الموافقة على انتقاله إلى قلعة ميت عقبة خلال الفترة الجارية، ودخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات مزدوجة مع المحلة وحرس الحدود لضم اللاعب خاصة إن إدارته تنتهى إلى حرس الحدود بنهاية الموسم المقبل وتم تقديم عرض مالى لضم اللاعب إلى المحلة وحرس الحدود.