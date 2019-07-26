شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وديات لسيد البلد فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى خوض 4 مباريات وديه خلال معسكر الفريق بأحد فنادق برج العرب حيث يبدأ أولى مبارياته أمام فريق جده السعودى يوم 30 يوليو الجارى فيما يخوض مباراته الثانيه أمام أسوان أول أغسطس المقبل ولم يتم تحديد ملعب المباريات حتى الان.

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ويوجه الاتحاد طلائع الجيش على ملعب ستاد برج العرب يوم ٥ أغسطس ويختتم معسكره المغلق بمباراته الأخيره أمام حرس الحدود على ملعب المكس يوم ٩ أغسطس يحصل بعدها الفريق على إجازه عيد الأضحى المبارك.

ويواصل الفريق تدريباته اليوميه داخل معسكره المغلق على ثلاث فتره تتضمن تدريبات قوه وتحمل داخل معسكر الفريق.