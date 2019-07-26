الزمالك يتسلم استغناء ضم محمد صبحى حارس بتروجت رسمياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم مسئولو الزمالك، الاستغناء الخاص بمحمد صبحى حارس بتروجت، بشكل رسمى، خلال الساعات الأخيرة، بعد المفاوضات المكثفة التى تمت من أجل إنهاء الصفقة.
ووفقا لمصدر مسئول بنادى الزمالك قد أوضح إنه تم الانتهاء من إجراءات الصفقة وأصبح الحارس بشكل رسمى ضمن صفوف الفريق الأبيض وسيتم قيده فى قائمة الموسم الجديد.
وكان الزمالك حصل على توقيع محمد صبحي خلال الفترة الماضية في ظل المفاوضات المستمرة مع النادي البترولي لضم الحارس والتى تمت بعد الاتفاق بشكل نهائى على انتقال الحارس إلى الزمالك.
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