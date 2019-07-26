شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة "تمت".. الزمالك يضم إسلام جابر من المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم مسئولو الزمالك، الاتفاق الرسمى مع مصر المقاصة حول ضم إسلام جابر صانع ألعاب الفريق الفيومى، لتعزيز الخط الأمامى بصفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد على أن يتم قيده فى قائمة الموسم القادم سواء المحلية أو الأفريقية.



وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن اللاعب يتواجد حاليا فى قلعة ميت عقبة، ووقع عقود انضمامه إلى النادى الأبيض فى تواجد مسئولى النادى الفيومى بجانب محمد شيحة وسيط الصفقة.

وتابع المصدر نفسه، أن مسئولى المقاصة سيتسلمون خلال الوقت الجارى على هامش تواجدهم فى الزمالك قيمة إتمام الصفقة، خاصة إن الصفقة تمت بدون أى تبادل فى اللاعبين، ولكن رفض المصدر الإفصاح عن قيمتها المالية فى الوقت الحالى.