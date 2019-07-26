شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم لاسارتى .. "3 رجال" أبطال تتويج الأهلى بالدورى الـ 41 فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج النادى الأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى ببطولة الدورى العام للمرة الـ 41 فى تاريخ مشواره مع البطولات .

وتغلب الأهلى على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الثالثة و الثلاثون ، لتكون أول بطولة لمارتن لاسارتى يتوج بها مع الأهلى فى مشواره مع القلعة الحمراء .

وجاء التعاقد مع لاسارتى ليحل بدلا من محمد يوسف الذى تولى المهمة بشكل مؤقت خلفا لكارتيرون الذى تمت إقالته من تدريب الفريق لسوء النتائج ببداية الموسم

وبعد أن توج الأحمر باللقب المحلى ، نرصد ما قدمه الثلاثة مدربين ممن توالوا على تدريب الأهلى من بداية الموسم وحتى الان

كارتيرون

قاد بارتيس مارتيرون ثقيادة الاهلى فى 7 مباريات ببطولة الدورى هذا الموسم ، حقق الفوز فى 3 مباريات امام كل من المصرى 2/0 و دجلة 1/0 ، و حرس الحدود 2/0 ، ولم يخسر الاهلى سوى امام الاتحاد 4/3 و بيراميدز 2/1، كما تعادل فى مبارتان امام الاسماعيلى 1/1و الانتاج الحربى 0/0

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محمد يوسف

بعد إقالة كارتيرون تولى محمد يوسف المهمة الفنية للأهلى ، وقاد الفريق فى 6 مباريات ، فاز فى 4 لقاءات أمام بتروجت 1/0 ، و الجونة 2/1 ، و الجيش 2/0 ، و النجوم 2/0 ، ولم يخسر سوى أمام المقاولون العرب 1/0

لاسارتى

تولى لاسارتى قيادة الأهلى فى 18 مباراة بمسابقة الدورى ، فاز فى 15 مباراة أمام سموحة 1/0 ، المقاصة 3/0 ، دجلة 2/1 ، انبى 2/1 ، حرس الحدود 0/1 ، الانتاج 1/ 0 ، الداخلية 3/1 ، الجونة 2/1 ، بتروجت 4/0 ، المصرى 2/0 ، النجوم 2/0 ، الاتحاد 2/1 ، سموحة 1/0 ، المقاصة 2/1 ، انبى 1/0 ، تعادل مع الزمالك 0/0 ، الاسماعيلى 1/1 و خسر من بيراميدز 1/0 .