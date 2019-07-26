شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يضم محمد سالم خلال الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى فى التعاقد مع محمد سالم لاعب فريق الملعب التونسى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل والذى وقع اللاعب لمدة 3 سنوات و نصف .

وكان طارق العشرى استقر على تصعيد 5 لاعبين من فريق الشباب بالنادى خلال فترة إعداد الفريق، ليكونوا بجوارالصفقات الجديدة الذي ضمهم الحرس خلال الفترة الماضية ضمن فترة الانتقالات الصيفية، وهم محمد "شطة" لاعب فريق المصرى ومحمد فتحى حارس المرمى فريق المحلة.

ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.

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