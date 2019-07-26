الارشيف / اخبار الرياضه

حرس الحدود يضم محمد سالم خلال الانتقالات الصيفية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يضم محمد سالم خلال الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى فى التعاقد مع محمد سالم لاعب فريق الملعب التونسى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل والذى وقع اللاعب لمدة 3 سنوات و نصف . 

وكان طارق العشرى استقر على تصعيد 5 لاعبين من فريق الشباب بالنادى خلال فترة إعداد الفريق، ليكونوا بجوارالصفقات الجديدة الذي ضمهم الحرس خلال الفترة الماضية ضمن فترة الانتقالات الصيفية، وهم محمد "شطة" لاعب فريق المصرى ومحمد فتحى حارس المرمى فريق المحلة.

ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.

Advertisements

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حرس الحدود يضم محمد سالم خلال الانتقالات الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا