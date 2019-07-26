صورة.. رواد توتير يرشحون ربيع ياسين مدير فنى للمنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر هاشتاج ربيع ياسين المدير الفني الحالي لمنتخب الناشئين ، ضمن تصدر تريندات موقع التواصل الاجتماعى تويتر من قبل الجمهور المصرى لقيادة منتخب مصر الأول خلفا للمكسيكى أجيرى الذى رحل عقب خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية. يدرس اتحاد الكرة تشكيل لجنة فنية، تضم قدامى المدربين فى مصر، لاختيار المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى. ويرغب اتحاد الكرة فى أن تقوم اللجنة الفنية باختيار المدرب الجديد وفقا لمعايير فنية واضحة بما يناسب أهداف المنتخب الفترة المقبلة. يذكر أن اتحاد الكرة قرر فى وقت سابق إقالة خافير أجيرى المدير الفنى السابق للفراعنة، بعد الإخفاق مع الفراعنة والخروج من دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2019. Advertisements ولم يحسم اتحاد الكرة قراره النهائى بشأن هوية مدرب المنتخب الجديد، حيث يتردد أسماء بعض المدربين المصريين مثل حسن شحاتة وإيهاب جلال وحسام البدرى، بخلاف بعض الأجانب.

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