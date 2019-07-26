مصدر لمصراوي: الزمالك طلب أنطوي وجابر.. ومحمد إبراهيم ضمن الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أكد مصدر بمجلس إدارة نادي المقاصة تقدم نادي الزمالك بطلب لضم الثنائي جون أنطوي وإسلام جابر خلال الصيف الجاري.
وأشار المصدر لـ"الخليج 365" إلى أن محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك سيدخل ضمن الصفقة وينتقل إلى المقاصة بالإضافة إلى مبلغ مالي يحصل عليه النادي الأخضر.
وتسعى إدارة نادي الزمالك لإنجاز الصفقة قبل نهاية الشهر الجاري من أجل الانتهاء من قائمة الفريق الجديدة استعداداً للمنافسة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.
وأوضح المصدر أن محمد مجد المشرف على الكرة في المقاصة ستجمعه جلسة مع مسئولي الزمالك خلال الفترة القادمة للاتفاق على تفاصيل الصفقة.
يذكر أن محمد إبراهيم لديه عرضاً من نادي الفجيرة الإماراتي، وهو الأمر الذي قد يجعل انتقاله للمقاصة غير مفضل بالنسبة له.
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